Заиграевский район, Бурятия, 24 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Бурятии дознаватели организовали проверку по факту двух смертельных пожаров, произошедших 23 февраля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, всего за последние сутки спасатели ликвидировали четыре пожара.

Главное управление МЧС по Бурятии Пожар в Бурятии

Пожар в жилом доме в СНТ «60 лет Бурятии» Заиграевского района произошёл около 17:27 по местному времени. В ходе тушения возгорания пожарные нашли тело мужчины 1990 года рождения.

«В результате пожара дом уничтожен огнем полностью на площади 30 квадратных метров. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи», — отметили в ведомстве.

В тот же день в городе Кяхта загорелось временное строение. В ходе разборки конструкцией было найдено тело мужчины без определённого места жительства. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.