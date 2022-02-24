Москва, 24 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. На юге России приостановлена работа нескольких аэропортов. Об этом сообщает Росавиация.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

По данным ведомства, не работают аэропорты Ростова-на-Дону («Платов»), Краснодара («Пашковский»), Анапы («Витязево»), Элисты, Геленджика, Белгорода, Ставрополя, Брянска, Курска, Орла, Симферополя и Воронежа.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную операцию в Донбассе. О её начале объявил президент России Владимир Путин.