Вашингтон, 24 февраля 2022, 08:29 — REGNUM США и их союзники введут против России жёсткие санкции. Эту информацию подтвердил 24 февраля президент США Джо Байден.
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Американский президент утром провёл телефонные переговоры с коллегами по «Большой семёрке», а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых обсудил начало военной операции России в Донбассе.
Байден осудил операцию России и подтвердил намерения ввести в ответ жёсткие санкции.
Ранее о развёртывании «полномасштабных» санкций против России со стороны Соединённых Штатов и их союзников сообщали источники СМИ.