Вашингтон, 24 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. США и их союзники введут против России жёсткие санкции. Эту информацию подтвердил 24 февраля президент США Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Американский президент утром провёл телефонные переговоры с коллегами по «Большой семёрке», а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых обсудил начало военной операции России в Донбассе.

Байден осудил операцию России и подтвердил намерения ввести в ответ жёсткие санкции.

Ранее о развёртывании «полномасштабных» санкций против России со стороны Соединённых Штатов и их союзников сообщали источники СМИ.