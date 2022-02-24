Нур-Султан, 24 февраля 2022, 08:29 — REGNUM Авиарейсы на Украину в Казахстане приостановлены. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
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«Для консультации авиапассажиров на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» запущена работа телефонов горячей линии», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, полёты приостановлены в связи с тем, что Украина закрыла своё воздушное пространство.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил, что на Украине началась военная операция. На Украине ввели военное положение.