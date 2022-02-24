Луганск, , 08:29 — REGNUM Жителей территории Донбасса, оккупированной Киевом, успокоил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник 24 февраля в своём видеообращении.

Леонид Пасечник Официальный сайт главы ЛНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

Глава ЛНР, отметил, что решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции воспринято с радостью, так как оно приведёт к восстановлению мира в Донбассе.

Пасечник заверил проживающих на территории Донбасса, оккупированной Украиной, что армия ЛНР не тронет мирных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила военную спецоперацию России в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Еврокомиссии осудила спецоперацию России в Донбассе