Луганск, 24 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Жителей территории Донбасса, оккупированной Киевом, успокоил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник 24 февраля в своём видеообращении.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

Глава ЛНР, отметил, что решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции воспринято с радостью, так как оно приведёт к восстановлению мира в Донбассе.

Пасечник заверил проживающих на территории Донбасса, оккупированной Украиной, что армия ЛНР не тронет мирных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила военную спецоперацию России в Донбассе.