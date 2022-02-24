Глава ЛНР успокоил жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса
Луганск, 24 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Жителей территории Донбасса, оккупированной Киевом, успокоил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник 24 февраля в своём видеообращении.
Официальный сайт главы ЛНР
Леонид Пасечник
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Глава ЛНР, отметил, что решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции воспринято с радостью, так как оно приведёт к восстановлению мира в Донбассе.
Пасечник заверил проживающих на территории Донбасса, оккупированной Украиной, что армия ЛНР не тронет мирных жителей.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила военную спецоперацию России в Донбассе.