Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Врио главы МЧС России Александр Чуприян перенёс встречу с журналистами в Ростове-на-Дону, назначенную на 8:30 мск, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 февраля.

Василий Иванов ИА REGNUM Журналисты

В пресс-центре Ростовской области, который работает в круглосуточном режиме из-за наплыва беженцев из Донбасса, пообещали позже сообщить время брифинга. С чем связана корректировка по времени, не уточняется. Не исключено, что это связано с началом специальной военной операцией России.

ИА REGNUM отмечает, что врио главы МЧС России регулярно встречается с журналистами в Ростове-на-Дону, чтобы сообщить последние данные о прибытии и размещении беженцев из Донбасса в Ростовской области, а также их отправке в другие регионы России.