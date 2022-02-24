Москва, 24 февраля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Об сегодня, 24 февраля, завил президент Российской Федерации Владимир Путин в телеобращении, посвящённом началу военной спецоперации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

Путин подчеркнул, что национальные радикальные силы на Украине начали претендовать ещё и на обладание ядерным оружием.

«Россия не позволит Украине этого сделать», — заявил глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начинает специальную военную операцию, заявил в обращении к нации в четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин.

Читайте также: Путин объявил о начале специальной военной операции