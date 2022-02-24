Киев, , 08:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провёл переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Власти США пообещали Киеву поддержку, сообщил он в своём обращении, опубликованном 24 февраля в его телеграм-канале.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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«Минуту назад провел разговор с президентом Байденом, Соединенные Штаты Америки уже начали строить международную поддержку», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский объявил на Украине военное положение. Россия, заявил он, наносит удары по военной инфраструктуре страны. Президент России Владимир Путин объяснил, что спецоперация на Украине направлена на защиту населения Донбасса от геноцида.

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