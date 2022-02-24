Абакан, , 08:23 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 592 случая заражения коронавирусом, выздоровели 375 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в региональном правительстве.

Новые инфекционные койки Департамент здравоохранения ЯО

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С начала 2022 года в Хакасии выявлено 27 454 носителя коронавируса. Амбулаторно лечатся 5522 (-68) пациента, в стационарах — 998 (+17).

Напомним, 23 февраля в регионе был подтверждён 551 случай COVID-19, выздоровели 2664 человека.

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