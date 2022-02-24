Брюссель, , 08:21 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен осуждает спецоперацию в Донбассе, которую Россия начала утро 24 февраля. Об этом она написала в соцсетях.

Урсула фон дер Лейен

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«Мы решительно осуждаем неоправданное нападение России на Украину», — заявила чиновница. И добавила, что комиссия будет «привлекать Кремль к ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, о начале спецоперации утром 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Он выступил с экстренным обращением. В Минобороны России отметили, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры Украины. Гражданскому населению они не угрожают.