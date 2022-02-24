Донецк, , 08:21 — REGNUM Украинские силовики утром 24 февраля обстреляли из минометов населенный пункт Петровское на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

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Уточняется, что украинские боевики произвели обстрел населенного пункта Петровскоев 06:50 мск.

«Выпущено 6 мин калибром 120 миллиметра», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко проинформировал его о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе.