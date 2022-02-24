Рига, , 08:19 — REGNUM Латвия призывает НАТО к проведению консультаций по статье 4 устава Североатлантического альянса в связи с ситуаций вокруг Украины, заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш на своей странице в Twitter.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы призываем созвать НАТО для консультаций по 4 статье устава», — заявил он.

Кариньш также обвинил Россию в якобы «военной агрессии» против Украины и демократии. Он призвал мировое сообщество привлечь российского лидера Владимира Путина к ответственности.

Отметим, что 4 статья устава НАТО подразумевает проведение консультации при угрозе безопасности одной из стран — членов Североатлантического альянса.

Статья 4 устава НАТО «Стороны будут консультироваться друг с другом всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из Сторон находятся под угрозой»

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок даст жесткий ответ на решение России о проведении специальной военной операции.