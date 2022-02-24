Рига, 24 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Латвия призывает НАТО к проведению консультаций по статье 4 устава Североатлантического альянса в связи с ситуаций вокруг Украины, заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM
НАТО

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«Мы призываем созвать НАТО для консультаций по 4 статье устава», — заявил он.

Кариньш также обвинил Россию в якобы «военной агрессии» против Украины и демократии. Он призвал мировое сообщество привлечь российского лидера Владимира Путина к ответственности.

Отметим, что 4 статья устава НАТО подразумевает проведение консультации при угрозе безопасности одной из стран — членов Североатлантического альянса.

«Стороны будут консультироваться друг с другом всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из Сторон находятся под угрозой»
Статья 4 устава НАТО

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок даст жесткий ответ на решение России о проведении специальной военной операции.