Латвия призвала НАТО к консультациям в связи с Украиной
Рига, 24 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Латвия призывает НАТО к проведению консультаций по статье 4 устава Североатлантического альянса в связи с ситуаций вокруг Украины, заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш на своей странице в Twitter.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»
«Мы призываем созвать НАТО для консультаций по 4 статье устава», — заявил он.
Кариньш также обвинил Россию в якобы «военной агрессии» против Украины и демократии. Он призвал мировое сообщество привлечь российского лидера Владимира Путина к ответственности.
Отметим, что 4 статья устава НАТО подразумевает проведение консультации при угрозе безопасности одной из стран — членов Североатлантического альянса.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок даст жесткий ответ на решение России о проведении специальной военной операции.