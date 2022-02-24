Минск, 24 февраля 2022, 08:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко проинформировал его о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе.
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