Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который буквально накануне, 23 февраля, назвал «гениальным» и «очень разумным» решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, после начала российской военной спецоперации на Украине резко поменял риторику.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

«Трамп назвал военную операцию России в Донбассе «очень печальным событием для мира» которое не должно было произойти», — цитирует слова Трампа со ссылкой на СМИ донбасский телеграмм-канал Doninside.

Его авторы тут же комментируют:

«А он (Дональд Трамп — прим. ИА REGNUM) ещё не в курсе видимо, что военная операция России не ограничилась Донбассом».

Напомним, 24 февраля российский президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Редакция ИА REGNUM ведет прямую трансляцию о происходящем на Украине.

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