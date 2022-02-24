Вашингтон, 24 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который буквально накануне, 23 февраля, назвал «гениальным» и «очень разумным» решение о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, после начала российской военной спецоперации на Украине резко поменял риторику.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

"Трамп назвал военную операцию России в Донбассе «очень печальным событием для мира», которое не должно было произойти», — цитирует слова Трампа со ссылкой на СМИ донбасский телеграм-канал Doninside.

Его авторы тут же комментируют:

«А он (Дональд Трамп — прим. ИА REGNUM) ещё не в курсе, видимо, что военная операция России не ограничилась Донбассом».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Редакция ИА REGNUM ведет прямую трансляцию о происходящем на Украине.

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