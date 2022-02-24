Жуковский район, Калужская область, 24 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Приговором Жуковского районного суда Калужской области 43-летний строитель признан виновным в умышленном убийстве и приговорён к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

В ноябре 2020 года бригада строителей осуществляла монтажные работы на территории охотхозяйства в селе Чаусово Жуковского района. В один из вечеров после совместного распития спиртных напитков между подсудимым и его знакомым возник конфликт, в ходе которого преступник нанёс жертве ножом удар в область сердца, от которого потерпевший скончался. Мужчина закопал тело в прилегающей к охотхозяйству лесополосе, а родственникам убитого сообщил о том, что он якобы уехал.

Обнаружить тело погибшего удалось лишь в апреле 2021 года. В судебном заседании осужденный вину не признал, выдвинув версию о совершении убийства другими строителями бригады. Суду были представлены достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему было назначено наказание.