Якутск, , 08:16 — REGNUM В Якутии проверяют обстоятельства ЧП в одной из саун столицы региона. Там четверо несовершеннолетних отравились парами хлора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Бассейн в аквацентре СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

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Отравление произошло 23 февраля. Состояние детей оценивают как удовлетворительное, двое из них — госпитализированы. Прокуратура намерена проверить соблюдение требований законодательства в организации, предоставляющей услуги сауны. Надзорные органы предполагают, что о безопасности посетителей там не заботились должным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в селе Хлыстово Елабужского района Татарии во время нахождения в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса отравление парами хлора получили двое детей 2010 и 2018 годов рождения. Мальчиков госпитализировали.