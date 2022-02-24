Уфа, , 08:16 — REGNUM Внутреннее убранство пещеры Шульган-Таш начали воссоздавать в Башкирии. Об этом 24 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Наскальные рисунки (сс) Alan Levine

По его слова, здание музейного комплекса «Шульган-Таш» уже построено. В настоящее время французские учёные начали воссоздавать внутреннее убранство пещеры. Так, в зале «Наскальное искусство» намерены смонтировать точные копии рисунков, которые находятся в дальнем зале самой пещеры Шульган-Таш и закрыты для гостей.

Хабиров отметил, что вес панно от 800 кг до двух тонн.

«Несколько слоев кальцита, подбор оттенков, чтобы совпало с оригиналом в пещере, — все это требует очень кропотливой работы. Специалисты уверяют, что после завершения всех этапов работ эти панно будет практически невозможно отличить от оригинала. Проверить это мы сможем уже совсем скоро», — сообщил глава республики. Сообщается, что площадь здания музея составляет свыше четырех тысяч кв. метров и четверть этой площади занимает экспозиция.

В здании разместятся магазин сувениров, конференц-зал на 144 места, в котором планируют проводить научные конференции, симпозиумы и обычные уроки. Здесь намерены открыть кружки для детей. Хабиров отметил, что вместе с музеем в Башкирии появится крупный Всероссийский центр изучения наскальной живописи.

«Это первая научная база такого профиля на Южном Урале», — подчеркнул глава республики, отметив, что лаборатория уже оснащена современной техникой. Он пригласил жителей и гостей Башкирии летом в Шульган-Таш на открытие музейного комплекса.

«Мы придумали там много интересного и постараемся, чтобы все, дети и взрослые, могли с пользой провести время. А какие симфонические концерты мы планируем в Шульган-Таше! На открытом воздухе, практически на берегу реки Белой», — в заключении написал он.