Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом к президенту России Владимира Путина «остановить военных» от атаки на Украину. Он заявил об этом вечером 23 февраля в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

United States Mission Geneva Антониу Гуттериш

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«Я хочу сказать одну вещь от моего сердца: президент Путин, остановите своих военных от атаки на Украину, дайте миру шанс. Так много людей уже погибли», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявление о созыве Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сделал президент страны Владимир Зеленский.