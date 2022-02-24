Зеленский объявил военное положение на всей территории Украины
Киев, 24 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Об этом он заявил в обращении в телеграмм-канале.
Он призвал народ Украины сохранять спокойствие.
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Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести правящего на Украине режима. Глава государства пояснил, что цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также стремление к демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер также призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие.
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