Киев, 24 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Об этом он заявил в обращении в телеграмм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Сегодня утром президент Путин объявил о проведении специальной военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение по всей территории государства», — сказал украинский лидер.

Он призвал народ Украины сохранять спокойствие.

«От вас нужно спокойствие. По возможности, оставайтесь дома. Мы работаем. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. Без паники, мы готовы ко всему и всех победим», — добавил Зеленский.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести правящего на Украине режима. Глава государства пояснил, что цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также стремление к демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер также призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие.

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