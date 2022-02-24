Донецк, 24 февраля 2022, 08:13 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики наносят удары по позициям вооружённых сил Украины по всей линии соприкосновения. Об этом заявил журналистам замглавы Управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.
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«Силы ДНР наносят удары, используя все доступные им средства поражения», — цитирует его ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.