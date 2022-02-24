Донецк, 24 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики наносят удары по позициям вооружённых сил Украины по всей линии соприкосновения. Об этом заявил журналистам замглавы Управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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»Силы ДНР наносят удары, используя все доступные им средства поражения», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.