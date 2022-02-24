Борисполь, Украина, 24 февраля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Украинским военным пришлось отражать атаку неопознанного летательного аппарата, поэтому в районе аэропорта «Борисполь» слышны взрывы. Об этом мэр города Борисполя Владимир Борисенко заявил 24 февраля во время эфира в Facebook.

Kbp.aero Аэропорт «Борисполь»

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«Подразделения ПВО отбивают атаку по неизвестному летальному объекту. Скорее всего, это беспилотник», — сказал Борисенко.

Ранее в сети появились сообщения о звуках стрельбы и взрывов, доносящихся со стороны аэропорта. По словам мэра, силовики работают в усиленном режиме, опасности для горожан нет, однако возможны кибератаки и перебои со связью.

Как сообщало ИА REGNUM, президент УкраиныВладимир Зеленскийобъявил о введении в стране военного положения. Ранее российский президент Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции, направленной на защиту республик Донбасса.

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