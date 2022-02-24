Москва, , 08:09 — REGNUM Рубль 22 февраля в первой половине дня испытал сильнейшее с 2020 года падение, но к закрытию торгов укрепился и в итоге показал мировым резервным валютам, кто в российском доме хозяин, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Доллар — евро

По итогам торгов на Московской бирже 22 февраля курс доллара США снизился на 1,2% до 78,84 руб. (-96 коп.), а евро — на 1,07% до 89,3 руб. (-97 коп.).

О новых санкциях против России из-за признания ею независимости от Украины двух республик Донбасса объявили сначала Великобритания и ЕС, а поздно вечером в атаку пошёл президент США Джо Байден, да только атака захлебнулась в начальной стадии.

Так, объявленные во вторник санкции, о которых было объявлено, затронули в основном депутатов Госдумы и госчиновников, а также несколько банков, которые Великобритания и США отключили от операций с иностранной валютой (то есть с долларом США и британским фунтом стерлингов).

Тем не менее, самые крупные российские банки, в том числе «Сбербанк» и ВТБ, под санкции пока не подпали. Но США запретили американским инвесторам операции с российскими государственными облигациями на вторичном рынке, при этом запрет распространяется на выпуски госбумаг, которые будут эмитированы и находиться в обращении с 1 марта 2022 года.

Рынок гособлигаций отреагировал на это событие падением цен и довольно резким повышением доходности: рублёвый индекс гособлигаций Московской биржи упал на 2,24%, доходность десятилетних рублёвых гособлигаций превысила 10,87% годовых.

Однако 23 февраля по итогам торгов на Московской бирже доллар США снова вырос на 2,8% до 81,03 руб. (+2 руб. 19 коп.), а евро — на 2,5% до 91,55 руб. (+2 руб. 25 коп.) из-за угроз США ввести новые санкции против крупнейших российских банков.

Сегодня, 24 февраля, на торгах Московской биржи, по данным на 07:44 по мск, курс доллара на 2 рубля 91 копейку, до 84,07 рубля, курс евро — на 3 рубля 54 копейки, до 95,24 рубля.

На сегодняшний ожидается динамика доллара к рублю в коридоре 79,70−81,50 руб., а курса евро — в 89,50−92,00 руб.

Читайте также: Курс российской валюты поддерживают экспортёры