Киев, 24 февраля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Заявление о созыве Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сделал президент страны Владимир Зеленский. Об этом он сообщил 24 февраля в видеообращении в своём телеграм-канале.

Владимир Зеленский

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Зеленский объявил экстренное заседание СНБО, призвал украинцев не паниковать и оставаться дома, а также заявил о введении военного положения в стране.

«Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, по погранотрядам», — сказал Зеленский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение на Украину, но Украина будет защищаться и победит.