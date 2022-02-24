Оттава, , 08:08 — REGNUM Канадские власти выступают с решительным осуждением действий России в Донбассе и собираются принять новые антироссийские меры для сдерживания Москвы. Об этом 24 февраля заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, его заявление приводит пресс-служба правительства этой страны.

Джастин Трюдо Steve Jurvetson

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«Канада самым решительным образом осуждает вопиющую атаку России на Украину», — сказал он.

Также Трюдо выступил с утверждением, что действия Москвы в Донбассе якобы являются «неспровоцированными» и новым нарушением «суверенитета и территориальной целостности» Украины.

Кроме того, премьер-министр Канады отметил, что на фоне этих событий Оттава намерена принять «дополнительные меры, чтобы остановить агрессию со стороны России».

«Мы продолжим поддерживать Украину, ее народ и украинскую диаспору в Канаде. Наглые действия России не останутся безнаказанными», — добавил Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с началом российской военной спецоперации на Украине Совет Безопасности ООН сделал ряд заявлений.