Москва, 24 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Воздушное пространство России у границ Украины закрыто для гражданских самолетов в связи с угрозой безопасности из-за применения военной техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее уведомление авиавластей РФ.

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«Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники в районе, ограниченном координатами… далее по западной границе Украины… далее по западной границе Республики Беларусь», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции Вооруженные силы России выводят высокоточными ударами из строя военную инфраструктуру, объекты противовоздушной обороны (ПВ), военные аэродромы и авиацию Вооруженных сил Украины (ВСУ).