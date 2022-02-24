Владивосток, , 08:18 — REGNUM Власти Приморья утвердили сроки начала пожароопасного сезона в регионе — в ряде муниципалитетов он наступит уже 21 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Меньше месяца осталось для объявления пожароопасного периода в Артемовском, Владивостокском, Дальнегорском, Находкинском, Партизанском и Уссурийском городских округов, в Лазовском, Октябрьском, Пограничном, Ханкайском и Хорольском муниципальных округов, Кавалеровском, Михайловском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Хасанском и Шкотовском муниципальных районов, городских округов Большой Камень и ЗАТО Фокино.

На территориях Арсеньевского, Дальнереченского и Лесозаводского городских округов, Анучинского муниципального округа, Кировского, Спасского, Черниговского и Яковлевского муниципальных районов, городского округа Спасск-Дальний сезон природных пожаров начнется с 4 апреля. В Тернейском и Чугуевском муниципальных округах, Красноармейском и Пожарском муниципальных районах — с 15 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, пожароопасный сезон на территории Татарии начнется с 15 апреля.