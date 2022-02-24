Джакарта, , 08:06 — REGNUM Академики из Университета Генерала Судирмана заявили, что председательство Индонезии в G20 в разгар пандемии COVID-19 доказывает хорошую экономическую устойчивость Индонезии к кризису, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Это свидетельствует о положительном восприятии экономической устойчивости Индонезии к кризису в разгар пандемии COVID-19», — заявил академик Рио Дани Лаксана.

Считается также, что Индонезия может создать такую дискуссионную повестку на саммите G20, чтобы поддержать восстановление экономической активности.

«С региональной точки зрения председательство в G20 подчеркивает лидерство Индонезии в международной дипломатии и экономике в регионе», — отметил Рио Дани Лаксана.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдатель из Университета Гаджа Мада в Индонезии считает ситуацию вокруг Украины вызовом для лидерства Индонезии в G20.

Читайте ранее в этом сюжете: Ситуация вокруг Украины повлияет на Индонезию — эксперт