Нью-Дели, 24 февраля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В связи с началом российской военной спецоперации на Украине Совет Безопасности ООН сделал ряд заявлений. Как сообщает 24 февраля, телеграм-канал «Известия», за исключением Китая, в основном они сформулированы в негативном ключе.

Neptuul Совбез ООН

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

Если США и Норвегия требуют, чтобы Россия отвела войска от Украины, то Франция призывает нашу страну отказаться от решения признать ДНР и ЛНР.

Великобритания обещала расширить санкции в случае продолжения агрессии против Украины и не отступать от поддержки суверенитета и целостности незалежной.

Китай же намерен искать пути решения через дипломатическую развязку.

В ООН заявили, что российские военные уже находятся на оккупированных территориях.

Напомним, для того, чтобы защитить граждан, руководство республик попросило Россию о военной помощи. Она последовала незамедлительно. 24 февраля российский президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Редакция ИА REGNUM ведет прямую трансляцию о происходящем на Украине.

Читайте также: Россия начала специальную военную операцию — трансляция