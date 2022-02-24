Москва, 24 февраля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Московская биржа приостановила торги на всех рынках. Об этом говорится в объявлении компании 24 февраля.

Moex.com Московская биржа

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»Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — отметили в организации.

Причиной такого шага стал обвал на рынках. Также подскочили курсы доллара и евро. Всё это произошло после начала спецоперации в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля.