Якутск, , 08:13 — REGNUM Цель России — вернуть прежние границы Донецкой и Луганской народных республик, а также, возможно, создать немилитаризированную зону. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля политолог из Якутии Андрей Данилов.

Донецк Vladimir Yaitskiy

«Но насколько удастся продвинуться российской армии? Украинская армия была усилена в последние годы и работой западных специалистов, поэтому я не думаю, что это будет легко — во-первых. Во-вторых, естественно, нужно будет где-то остановиться. Должен быть план с указанием, на какую линию войска России должны выйти и остановить продвижение. Это не будет западная граница Украины, скорее всего, раз идёт такая риторика. Вероятно, будут просто восстановлены границы Луганской и Донецкой республик», — сказал Андрей Данилов.

Он подчеркнул, что, судя по заявлению президента РФ Владимира Путина, по населённым пунктам ДНР и ЛНР теперь невозможно будет нанести никаких ударов.

«Президент, скорее всего, намекал на то, что нужно будет создавать демилитаризованную зону, где не будет украинских военных. Путин в своём заявлении сказал, что, естественно, нельзя пересматривать итоги второй мировой войны, потому что это итоги современного переустройства в общем, и он прекрасно понимает, что это всё заслуги Советского союза. Благодаря чему, он может сейчас говорить, что мы дадим адекватный ответ на любую агрессию и на любые действия других стран, которые пожелают вмешаться в конфликт», — сказал Андрей Данилов.

Вместе с тем, его смутил тот факт, что в обращении Владимира Путина границы, до которых намерена дойти российская армия, не были чётко обозначены.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции на Украине.