Вашингтон, 24 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден выступит с обращением к народу в связи с обострением конфликта на Украине. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

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Американский лидер заявил, что российские вооружённые силы «напали» на Украину. США, их союзники и партнёры отреагируют на это «решительным образом». Утром 24 февраля, добавил Байден, запланирована его встреча с лидерами стран Группы семи (G7), а затем — выступление перед американцами.

«Затем поговорю с американским народом, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности», — сообщил глава США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции. Он напомнил, что Донецкая и Луганская Народные Республики попросили Россию защитить их от украинской агрессии.

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