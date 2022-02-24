Киев, , 07:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский собрал экстренное заседание украинского совета национальной безопасности и обороны для введения военного положения в стране, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов телеканалу «Рада».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Планируется введение военного положения в стране», — заявил он.

Ранее Министерство обороны России заявило, что российские войска не наносят удары по городам Украины. В ведомстве подтвердили, что высокоточным оружием выводится из строя военная инфраструктура и авиация украинских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник МВД Украины Антон Геращенко заявил, что российские войска высадились в Одессе. Также он подтвердил, что ракетными ударами выведены из строя пункты управления украинских карателей в ряде городов Украины.