Москва, , 07:58 — REGNUM В ходе специальной военной операции Вооруженные силы России выводят высокоточными ударами из строя военную инфраструктуру, объекты противовоздушной обороны (ПВ), военные аэродромы и авиацию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 февраля сообщили в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — приводит сообщение российского Минобороны РИА Новости.

Кроме того, в оборонном ведомстве РФ уточнили, что при этом для гражданского населения Украины нет никаких угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Франции заявили, что «строжайшим образом» осуждают российскую военную спецоперацию на Украине.