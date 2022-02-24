Уфа, 24 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина и парламента Российской Федерации о признании суверенитета Луганской и Донецкой Народных Республик поддерживают в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на торжественном собрании, посвящённом Дню защитника Отечества.

Официальный сайт главы Республики Башкортостан Радий Хабиров

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Он отметил, что этот исторический шаг явился единственной возможностью вернуть мир на Донбасс, спасти людей от геноцида, остановить рост военной угрозы у границ России. Хабиров отметил, что в Башкирии, также как и в 2014 и 2015 годах, снова готовы принять эвакуированных жителей из этих республик.

«Жители Донбасса — родные для нас люди. 23 февраля следующего года мы будем отмечать скорбную дату — 80-летие трагической гибели Героя Российской Федерации, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии погиб в неравном бою за Донбасс, который в наши дни вновь стал символом мужества и стойкости. Мы искренне благодарны жителям Донбасса за то, что они свято чтут память о башкирских воинах», — приводит пресс-служба слова Хабирова, который подчеркнул, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в настоящее время в Башкирии действует оперативный штаб, также подготовлены условия для размещения двух тысяч беженцев из Донбасса.