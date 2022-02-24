Москва, 24 февраля 2022, 07:57 — REGNUM Вооружённые силы России не наносят никаких ударов по городам Украины. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны страны.
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По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя вся военная инфраструктура, военные аэродромы, авиация. Гражданскому населению ничего не угрожает.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе.
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