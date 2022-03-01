Владивосток, , 08:26 — REGNUM В рамках нацпроекта «Производительность труда» дистрибьютор бакалеи «ВИАНГ» в Приморье совместно со специалистами регионального центра компетенций (РЦК) завершил картирование процесса сбора и доставки заказов по Владивостоку, что позволит компании оптимизировать производство: сократить количество ошибок и снизить долю затрат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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По словам руководителя проекта по внедрению инструментов бережливого производства Евгения Иванова, процесс сбора и доставки предполагает синхронизацию ручной работы сотрудников склада с работой водителей грузовой техники, которая требует профессионального обслуживания и ухода.

«В ходе проведения картирования этого процесса были зафиксированы порядок и время выполнения операций, определены проблемы, возникавшие в ходе выполнения работ, а также учтены замечания и пожелания сотрудников склада и водителей», — пояснил Иванов.

Как рассказали в РЦК, на основании анализа полученных данных рабочей группой проекта определены пути оптимизации процесса, полным ходом идет разработка мероприятий по их внедрению.

«Эта мера позволит снизить время протекания процесса, сократить количество ошибок при сборке и транспортировке заказов и снизить долю затрат на доставку заказов в прибыли предприятия», — добавил директор Регионального центра компетенций Сергей Капацын.

Региональный центр компетенций — оператор национального проекта «Производительность труда» в Приморье. Центр оказывает адресную помощь предприятиям — участникам проекта, помогает крупным и средним компаниям внедрить технологии и инструменты бережливого производства. С помощью специалистов РЦК можно увеличить объем производства в несколько раз без расходов на новое оборудование, оптимизировать производственные процессы, минимизировать все виды потерь и увеличить выручку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области система поддержки модернизации производств, созданная в рамках нацпроекта «Производительность труда», даже в кризисный 2021 год помогла нарастить объем производства промышленной продукции и остаться в лидерах.