Пермь, 24 февраля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Пермском крае прорабатывается пилотный проект по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В частности, для поддержки предпринимательских инициатив, региональные ведомства разрабатывают технологию создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов в муниципалитетах в рамках социального контракта. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сельское хозяйство

В настоящее время ведется отбор пилотных территорий для реализации проекта. Инициаторы проекта считают, что, объединившись в сельскохозяйственные потребительские кооперативы, благодаря соцконтракту, больше жителей смогут претендовать на получение мер поддержки министерства агропромышленного комплекса Пермского края. Среди таких мер предполагается возмещение до 50% затрат сельхозкооперативов по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», когда каждый кооператив сможет получить до 10 млн рублей. Кроме того, помощью станут гранты на развитие материально-технической базы, благодаря чему предприятия смогут получать средства в объеме до 30 млн рублей.

«Муниципалитеты, которые обладают необходимым потенциалом и готовы стать пилотной площадкой для реализации нового механизма поддержки занятости, могут сами направить нам заявку. Совместными усилиями мы сможем обеспечить создание благополучной среды в территории, способствующей развитию бизнеса, созданию рабочих мест и повышению уровня доходов населения», — сказал глава минсоцразвития Павел Фокин.