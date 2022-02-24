Пермь, 24 февраля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Власти Пермского края планируют сократить уровень бедности в регионе вдвое к 2030 году. Об этом на заседании Совета глав муниципальных образований сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Необходимо, чтобы благосостояние наших земляков росло, а вместе с ним повышалось качество жизни во всех территориях. Перед региональными властями стоит амбициозная задача — к 2030 году сократить уровень бедности в Прикамье в два раза», — сказал он.

По словам Махонина, на сегодняшний день одним из успешных механизмов поддержки малоимущих является социальный контракт, подразумевающий выплату, которая выдается жителям на трудоустройство, обучение или создание своего дела.

В 2021 году этим инструментом воспользовались более 3,5 тыс. пермяков, около 85% получателей соцконтрактов трудоустроились. В 2022 году поддержку смогут получить еще 7 тыс. семей.

По данным минсоцразвития, численность занятого населения в Пермском крае составляет 1,18 млн человек, это 84% от численности трудоспособного населения.

«По итогам работы, проведенной в 2021 году, по повышению уровня доходов фиксируем хорошие изменения в показателях по Пермскому краю. По сравнению с прошлым годом численность занятых возросла на 32 тыс. человек. Реальные результаты работы выражаются не только в процентах, но и в фактическом увеличении численности занятого населения, снижении численности семей, которые находятся за чертой бедности, на 30%. На 54% сократилась численность неработающих граждан трудоспособного возраста, за счет трудоустройства и получения дохода, в том числе при реализации технологии социального контракта в регионе. В прошлом году общая сумма поддержки получателей составила 285,6 млн рублей», — сказал министр социального развития Пермского края Павел Фокин.