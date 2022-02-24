Париж, 24 февраля 2022, 07:50 — REGNUM Власти Франции заявили, что «строжайшим образом» осуждают российскую военную спецоперацию на Украине. Об этом 24 февраля сообщает fedpress.ru.

Украина
Украина
Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон высказывался против решения России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Редакция ИА REGNUM ведет прямую трансляцию.

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