Париж, 24 февраля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Власти Франции заявили, что «строжайшим образом» осуждают российскую военную спецоперацию на Украине. Об этом 24 февраля сообщает fedpress.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

Ранее французский президент Эммануэль Макрон высказывался против решения России о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Редакция ИА REGNUM ведет прямую трансляцию.

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