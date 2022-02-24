Новосибирск, , 07:51 — REGNUM Законодательное собрание Новосибирской области отреагировало на решение президента России Владимира Путина о начале военной операции по защите Донбасса и Луганска. Новосибирские депутаты аплодировали.

Внеочередная сессия Заксобрания Новосибирской области Правительство Новосибирской области

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«Заксобрание Новосибирской области приветствовало решение президента России о начале военной операции по защите Донбасса и Луганска в ходе сессии вставанием, аплодисментами и исполнением гимна РФ», — сообщил сегодня, 24 февраля, официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Напомним, что сегодня, 24 февраля, президент Владимир Путин в обращении к нации заявил, что Россия начинает специальную военную операцию на Украине.