Минобороны РФ: Вооружённые силы России не наносят ударов по городам Украины
Москва, 24 февраля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции Вооруженных сил России не наносится никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Об этом 24 февраля рассказали в Минобороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армия России
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«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — приводит сообщение РИА Новости.
Также в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что для гражданского населения Украины нет никаких угроз.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) приостановил свою работу.