Якутск, , 08:01 — REGNUM Крупномасштабной войны между Россией и Украиной с привлечением НАТО не будет. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля политолог из Якутии Андрей Данилов. Он считает, что цель ударов — восстановление границ ДНР и ЛНР.

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При этом он не исключил, что, возможно, на этом фоне изъявят желание отделиться или присоединиться к России другие регионы Украины. В пример эксперт привёл Харьков, который заявлял в 2014 году о намерении стать частью РФ.

«Скорее всего, полная оккупация Украины не предусмотрена, как я понимаю. Но если кто-то решит присоединиться из других районов Украины, возможно, и их возьмут под защиту. Например, Харьков в 2014 году тоже жаждал того, чтобы присоединиться к России», — напомнил политолог.

Его мнение основано в том числе на заявлении президента США Джо Байдена, который заявлял, что ни один американский солдат не погибнет на Украине. Эксперт полагает, что большая война с привлечением войск НАТО не случится ни сейчас, ни в дальнейшем. Но санкции последуют обязательно и будут усилены, уверен он.

«Пусть поможет всем остаться адекватными чувство справедливости и знание прав человека, чтобы не превратить этот конфликт в крупномасштабную мировую войну», — отметил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции. Её цель защитить людей от киевского режима.