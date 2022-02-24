Одесса, Украина, 24 февраля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Российские войска высадились в Одессе, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Одесса вновь будет свободной!

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"Российские войска высадились в Одессе и пересекают границу с Харьковом», — заявил он.

Ранее Геращенко подтвердил нанесение ракетных ударов по военной инфраструктуре украинских карателей. По его словам, ракетному обстрелу подверглись центры управления ВСУ в Киеве, Днепропетровске и Харькове.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Соответствующие просьбы ранее поступили от лидеров Донецкой и Луганской Народных Республик. Путин подчеркнул, что без денацификации и демилитаризации Украина продолжает угрожать безопасности России.