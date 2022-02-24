Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) приостановил свою работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании рейса

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«В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта Платов. Три утренних рейса, летевших в Ростов-на-Дону, ушли на запасные аэродромы. С пассажирами отмененных рейсов работают представители авиакомпаний», — сказано в официальном сообщении.

Ранее появилась информация, что Ростовское воздушное пространство закрывается до 2 марта.